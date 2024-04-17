В ОАЭ прошел рекордный ливень. Вот как выглядит затопленный Дубай

В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали рекордный ливень в истории страны. Во вторник в городе Эль-Айн, что в 150 километрах от Абу-Даби, выпало 254,8 миллиметра осадков. Это максимальное значение за время наблюдений, ведущихся с 1949 года, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на Национальный метеорологический центр ОАЭ.
В Дубае выпала годовая норма осадков. Автомагистрали города залиты паводковыми водами. У многих зданий затоплены первые и вторые этажи. Перестали работать некоторые станции метро.
Вода покрыла и взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Дубая, одного из самых загруженных в мире. Рейсы по-прежнему задерживаются и перенаправляются. «Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить полеты в очень сложных условиях», — сказал «Аль-Джазире» представитель воздушной гавани.
Хоть проливные дожди и утихли к вечеру вторника, флагманская авиакомпания Дубая Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из аэропорта, до полуночи среды.
Множество пассажиров застряло в аэропортах ОАЭ из‑за транспортного коллапса. Некоторые россияне находятся там более суток. Они рассказали РБК о давке и «информационном вакууме» — информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят.
«Самочувствие ужасное, потому что столько времени негде прилечь, вытянуть ноги, хотя бы часок поспать и полноценно перекусить. А впереди еще неизвестное количество часов ожидания. Самое ужасное, что здесь полный информационный вакуум», — отметила одна из пассажирок. По ее словам, при перерегистрации на рейсы людям давали билеты с вылетом через день или даже через три дня.
Шторм и проливные ливни обрушились на ОАЭ и Бахрейн в ночь на понедельник и продолжились во вторник. По данным полиции, скончался 1 человек — 70-летний мужчина, которого смыло в автомобиле в одном их эмиратов страны, Рас-эль-Хайме. Непогода пришла в регион из Омана, где стихия унесла жизни 18 человек, включая нескольких детей.