В ОАЭ прошел рекордный ливень. Вот как выглядит затопленный Дубай

«Самочувствие ужасное, потому что столько времени негде прилечь, вытянуть ноги, хотя бы часок поспать и полноценно перекусить. А впереди еще неизвестное количество часов ожидания. Самое ужасное, что здесь полный информационный вакуум», — отметила одна из пассажирок. По ее словам, при перерегистрации на рейсы людям давали билеты с вылетом через день или даже через три дня.