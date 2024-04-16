Дубай накрыли проливные дожди. Выпала годовая норма осадков, город затопило

Объединенные Арабские Эмираты и Оман накрыли проливные дожди. В Дубае выпала годовая норма осадков, в результате чего город серьезно затопило. Об этом сообщил CNN.
Вода поднялась настолько, что затопила взлетно-посадочную полосу аэропорта Дубая. Путешественники столкнулись с проблемой не только улететь из Дубая, но и добраться до аэропорта — дороги возле него оказались под водой.
Наводнение коснулось множества зданий в городе. Вода затопила первые этажи домов и торговых центров. Некоторым водителям пришлось оставить автомобили из‑за быстрого подъема воды.
По прогнозу, сильный дождь в регионе прекратится вечером 16 апреля, однако в течение 17 апреля ожидаются небольшие осадки. Только затем в ОАЭ вновь будет сухая погода.
Метеорологи считают, что подтопления могут затронуть не только ОАЭ и Оман, но и юго-западные районы Пакистана. Серьезные дожди также зафиксировали в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.
Наиболее трагичной ситуация с наводнениями оказалась в Омане. Там, как отмечает Sky News, погибли не менее 18 человек. Среди жертв было десять детей школьного возраста.