Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни записали совместный трек

Сыновья участников легендарных The Beatles Джеймс Маккартни и Шон Оно Леннон выпустили совместную песню «Primrose Hill», передает The Guardian.
«Когда я был ребенком, я представлял, каким должен быть идеальный летний день в Шотландии. Я увидел настоящую любовь. „Primrose Hill“ об этом», — прокомментировал Джеймс в своих соцсетях. О релизе также написал его отец, с любовью отозвавшись об Оно Ленноне.
Джеймс Маккартни родился в семье Пола и Линды Маккартни в 1977 году. В 2013-м и 2016-м он выпустил свои первые сольные альбомы. Недавно артист заявил, что «наконец-то готов вновь взяться за дело и поделиться с миром новой музыкой». Сингл «Primrose Hill» последовал за песней «Beautiful», вышедшей ранее в этом году.
«Трудно дотянуть до уровня The Beatles. Когда мы турили с Wings, нас часто критиковали. Даже моему отцу было сложно соответствовать планке своей бывшей группы. В какой‑то момент я начал выступать под псевдонимом, потому что не хотел лишнего внимания. Мне потребовалось немало времени, чтобы набраться опыта как музыканту и написать достаточно песен, чтобы быть готовым их выпускать. Я не хочу сидеть сложа руки. Я хочу найти свое собственное место под солнцем», — рассказал Джеймс в интервью Daily Mail.
В начале мая 2024-го на стриминговом сервисе Disney+ впервые за десятилетия состоится официальный релиз документального фильма «Let It Be» о записи последнего альбома The Beatles. Картину 1970 году отреставрировал режиссер Питер Джексон, в 2021 году выпустивший документальный сериал «Get Back» о группе.