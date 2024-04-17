Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни записали совместный трек

«Трудно дотянуть до уровня The Beatles. Когда мы турили с Wings, нас часто критиковали. Даже моему отцу было сложно соответствовать планке своей бывшей группы. В какой‑то момент я начал выступать под псевдонимом, потому что не хотел лишнего внимания. Мне потребовалось немало времени, чтобы набраться опыта как музыканту и написать достаточно песен, чтобы быть готовым их выпускать. Я не хочу сидеть сложа руки. Я хочу найти свое собственное место под солнцем», — рассказал Джеймс в интервью Daily Mail.