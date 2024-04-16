Disney+ выпустит фильм The Beatles «Let It Be», отреставрированный Питером Джексоном

Документальный фильм «Let It Be» 1970 года, отреставрированный Питером Джексоном, появится на стриминговом сервисе Disney+, передает Variety. Премьера ленты состоится 8 мая.
В 2021 году новозеландский режиссер выпустил на той же платформе документальный сериал «The Beatles: Get Back», в который вошли ранее не опубликованные видеозаписи, а также кадры из картины Майкла Линдсей-Хогга. Для восстановления ленты Джексон использовал ту же технологию, что и для предыдущего проекта.
«Я в восторге от того, что фильм Майкла восстановлен и скоро будет вновь доступен спустя десятилетия. Мне очень повезло, что во время работы над „Get Back“ у меня был доступ к кадрам из картины, и я всегда считал, что она необходима для завершения истории, рассказанной в сериале», — рассказал постановщик.
«Для меня все это одна большая история, которую мы наконец завершим спустя 50 лет. Оба проекта дополняют друг друга. „Let It Be“ — это кульминация „Get Back“, а сериал, в свою очередь, дает зрителям важный контекст, которого нет в фильме. Майкл Линдсей-Хогг очень помогал нам во время работы над нашим проектом, поэтому закончить все его оригинальным фильмом, который к тому же звучит и выглядит куда лучше, чем в 1970 году, — единственный правильный вариант», — добавил Джексон.
Долгое время у «Let It Be» была репутация одного из немногих проектов о The Beatles, о котором компания Apple предпочтет скорее забыть. С начала 80-х документалка не была доступна на официальных носителях, можно было найти лишь неофициальные копии кассет или их оцифровки в плохом качестве.