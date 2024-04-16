Disney+ выпустит фильм The Beatles «Let It Be», отреставрированный Питером Джексоном

«Для меня все это одна большая история, которую мы наконец завершим спустя 50 лет. Оба проекта дополняют друг друга. „Let It Be“ — это кульминация „Get Back“, а сериал, в свою очередь, дает зрителям важный контекст, которого нет в фильме. Майкл Линдсей-Хогг очень помогал нам во время работы над нашим проектом, поэтому закончить все его оригинальным фильмом, который к тому же звучит и выглядит куда лучше, чем в 1970 году, — единственный правильный вариант», — добавил Джексон.