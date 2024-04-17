Адаптацией «Города в огне» Дона Уинслоу займется сценарист «Претендентов» Джастин Курицкес

Джастин Курицкес, сценарист фильма «Претенденты» Луки Гуаданьино, поработает над адаптацией романа «Город в огне» Дона Уинслоу, передает Deadline.
Выпуском картины займется кинокомпания Sony 3000 Pictures. Главную роль в ней исполнит Остин Батлер, известный по фильму «Элвис», «Дюна: Часть вторая» и «Властелины воздуха».
Для актера это также станет первым продюсерским проектом. Вместе с ним в этой роли выступят Дэвид Хейман и Шейн Салерно.
Роман «Город в огне» вышел в 2022 году и стал первой частью трилогии Уинслоу о персонаже Дэнни Райане. Книга рассказывает о войне двух криминальных империй Новой Англии — ирландской и итальянской.
В произведении, наполненном отсылками к «Илиаде», «Одиссее» и «Энеиде», Райану приходится стать безжалостным криминальным лидером, чтобы защитить свой дом, своих друзей и родных. Следующими романами цикла стали «Город снов» (2023) и «Город руин» (2024).
В данный момент Джастин Курицкес работает над еще одним фильмом Луки Гуаданьино по новелле Уильяма Берроуза. Саундтрек для ленты напишут Трент Резнор и Аттикус Росс (Nine Inch Nails, фильмы Дэвида Финчера).
Главные роли исполнят Дэниел Крейг (фильмы бондианы, «Достать ножи», «Девушка с татуировкой дракона»), Дрю Старки («Другая Зои», «Внешние отмели», «Дьявол всегда здесь»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить», «Миссис Харрис едет в Париж») и Джейсон Шварцман («Академия „Рашмор“», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»).