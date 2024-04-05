Трент Резнор и Аттикус Росс создадут саундтрек для нового фильма Луки Гуаданьино

Двукратные лауреаты «Оскара» Трент Резнор и Аттикус Росс напишут саундтрек для предстощей картины итальянского режиссера Луки Гуаданьино по новелле Уильяма Берроуза. Об этом музыканты рассказали на недавнем подкасте «Soundtracking with Edith Boseman».
Это будет уже третья коллаборация музыкальных продюсеров с Гуаданьино. Ранее дуэт уже создавал музыку для картин режиссера «Целиком и полностью» (2022) и «Претенденты» (2024).
Съемки новой работы постановщика закончились в июле 2023 года. В актерский состав ленты вошли Дэниел Крейг (фильмы бондианы, «Достать ножи», «Девушка с татуировкой дракона»), Дрю Старки («Другая Зои», «Внешние отмели», «Дьявол всегда здесь»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить», «Миссис Харрис едет в Париж») и Джейсон Шварцман («Академия „Рашмор“», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»).
За последнее десятилетие дуэт основателя легенды индастриала Nine Inch Nails Трента Резнора и мультиинструменталиста Аттикуса Росса (он также вошел в состав группы в 2016-м) стал одним из самых видных музыкальных тандемов современного кино.
Среди их работ — «Социальная сеть», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона», последние проекты Дэвида Финчера, а также картины «Середина 90-х» и «Волны», сериал «Хранители» и мультфильм Pixar «Душа».