Феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск

МВД объявило феминистку и авторку телеграм-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.
10 апреля 2024 года активистке заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие утверждает, что она разместила в своем телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма».
По версии телеграм-канала Baza, речь идет о посте, где активистка якобы оправдала убийство блогера Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года в результате взрыва в кафе «Патриот» в Петербурге.
В отношении Маршенкуловой завели уголовное дело по статье о публичном оправдании в интернете террористической деятельности, по которой ей может грозить штраф до 1 млн. рублей либо лишение свободы до семи лет.
Сама активистка назвала дело против себя «абсолютным сюром и беспределом». С 2022 года она находится за рубежом.