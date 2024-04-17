Феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск

Сегодня в 11:51
Фото: кадр из видео канала «Книжный чел»/YouTube

МВД объявило феминистку и авторку телеграм-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

10 апреля 2024 года активистке заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие утверждает, что она разместила в своем телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма».

По версии телеграм-канала Baza, речь идет о посте, где активистка якобы оправдала убийство блогера Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года в результате взрыва в кафе «Патриот» в Петербурге.

В отношении Маршенкуловой завели уголовное дело по статье о публичном оправдании в интернете террористической деятельности, по которой ей может грозить штраф до 1 млн. рублей либо лишение свободы до семи лет.

Сама активистка назвала дело против себя «абсолютным сюром и беспределом». С 2022 года она находится за рубежом.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами