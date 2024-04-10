Против Залины Маршенкуловой завели дело об оправдании терроризма

В отношении журналистки Залины Маршенкуловой возбудили дело об оправдании терроризма. О нем первым сообщил телеграм-канал Astra.
Поводом для преследования стал неуточненный пост активистки в телеграм-канале «Женская власть», где она якобы оправдала убийство блогера Владлена Татарского. Уточняется, что в апреле дело возбудил Перовский межрайонный следственный отдел, оно пока не передано в суд
Погибший во время взрыва в петербургском кафе военкор упоминается в канале несколько раз. В череде постов Маршенкулова выражает мнение, что сочувствовать «смерти людоеда, агрессора, бывшего грабителя» лицемерно, а также спорит с тем, что покушение на него правильно называть терактом.
Baza уточняет, что оправдание в её словах увидели эксперты Московского исследовательского центра. По информации Shot, в ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения, девушку планируют заочно арестовать.
В том же канале феминистка назвала дело «уголовкой ни за что». «Я на связи с адвокатами, они пока дела не видели. Это абсолютный сюр и беспредел», — пишет она. Россию она покинула в 2022 году.
По части 2 статьи 205.2 УК РФ ей может грозить штраф до 1 млн. рублей, либо лишение свободы до семи лет.
*Дарья Серенко внесена Минюстом в реестр иноагентов.