Черновик портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион

Эскиз портрета бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставили на аукцион Sotheby’s. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Стоимость лота оценивается в 996 тыс. долларов. Эскиз был сделан художником-экспрессионистом и сюрреалистом Грэмом Сазерлендом во время подготовки парадного портрета Черчилля.
Его заказал парламент в качестве подарка к 80-летию политика. По данным The Daily Telegraph, Черчилль не позировал художнику должным образом, а постоянно работал и пытался его контролировать.
В итоге получившийся результат вызвал у него гнев. Черчилль обвинил художника в том, что на картине он выглядит как «клинический алкаш». Он не стал вешать портрет в своем рабочем кабинете, а позже попросил жену сжечь его. Эта сцена показана в первом сезоне сериала «Корона».
Эскиз к портрету никогда не выставлялся на аукцион и лишь трижды показывался на выставках. Торги Sotheby’s пройдут 6 июня.