Черновик портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион

В итоге получившийся результат вызвал у него гнев. Черчилль обвинил художника в том, что на картине он выглядит как «клинический алкаш». Он не стал вешать портрет в своем рабочем кабинете, а позже попросил жену сжечь его. Эта сцена показана в первом сезоне сериала «Корона».