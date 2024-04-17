Черновик портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион

Сегодня в 11:18
Фото: BiblioArchives/LibraryArchives/Flickr

Эскиз портрета бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставили на аукцион Sotheby’s. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Стоимость лота оценивается в 996 тыс. долларов. Эскиз был сделан художником-экспрессионистом и сюрреалистом Грэмом Сазерлендом во время подготовки парадного портрета Черчилля.

Его заказал парламент в качестве подарка к 80-летию политика. По данным The Daily Telegraph, Черчилль не позировал художнику должным образом, а постоянно работал и пытался его контролировать.

В итоге получившийся результат вызвал у него гнев. Черчилль обвинил художника в том, что на картине он выглядит как «клинический алкаш». Он не стал вешать портрет в своем рабочем кабинете, а позже попросил жену сжечь его. Эта сцена показана в первом сезоне сериала «Корона».

Эскиз к портрету никогда не выставлялся на аукцион и лишь трижды показывался на выставках. Торги Sotheby’s пройдут 6 июня.

Подробности по теме
В Британии вставную челюсть Уинстона Черчилля продали на аукционе за 18 тыс. фунтов стерлингов
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами