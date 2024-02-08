В Британии вставную челюсть Уинстона Черчилля продали на аукционе за 18 тыс. фунтов стерлингов

Александр Голиков
Сегодня в 16:33
Фото: Музей военной истории Британии

Зубной протез в золотой оправе бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля ушел с молотка за 18 тыс. фунтов стерлингов, передает Sky News.

Лот выставили на торги аукционного дома The Cotswold Auction в конце января 2024-го. Изначально сотрудники оценивали вставную челюсть в сумму от 5000 до 8000 фунтов, но ожидали, что финальное предложение окажется значительно выше. В 2010 году протез был продан за 15,2 тыс. фунтов.

Директор The Cotswold Auction Лиз Пул назвала артефакт «самым необычным экспонатом, который они когда‑либо выставляли на продажу».

© Фото: The Cotswold Auction

Политик носил протез, чтобы избавиться от шепелявости, а также из‑за проблем с зубами, которые он испытывал большую часть жизни. Всего для него изготовили четыре таких протеза, с одним из них Черчилль был похоронен.

В частности, в этой челюсти политик произнес знаменитую речь «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году во время Второй мировой войны уже через месяц после вступления в должность. В выступлении Черчилль должен был сообщить о капитуляции Бельгии, предупредить парламент и страну о возможном поражении Франции и вторжении Германии в Англию, а также выразить уверенность в силе британского оружия. Речь считается одним из лучших примеров ораторского искусства политика.

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