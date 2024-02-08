В Британии вставную челюсть Уинстона Черчилля продали на аукционе за 18 тыс. фунтов стерлингов

Зубной протез в золотой оправе бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля ушел с молотка за 18 тыс. фунтов стерлингов, передает Sky News.
Лот выставили на торги аукционного дома The Cotswold Auction в конце января 2024-го. Изначально сотрудники оценивали вставную челюсть в сумму от 5000 до 8000 фунтов, но ожидали, что финальное предложение окажется значительно выше. В 2010 году протез был продан за 15,2 тыс. фунтов.
Директор The Cotswold Auction Лиз Пул назвала артефакт «самым необычным экспонатом, который они когда‑либо выставляли на продажу».
Политик носил протез, чтобы избавиться от шепелявости, а также из‑за проблем с зубами, которые он испытывал большую часть жизни. Всего для него изготовили четыре таких протеза, с одним из них Черчилль был похоронен.
В частности, в этой челюсти политик произнес знаменитую речь «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году во время Второй мировой войны уже через месяц после вступления в должность. В выступлении Черчилль должен был сообщить о капитуляции Бельгии, предупредить парламент и страну о возможном поражении Франции и вторжении Германии в Англию, а также выразить уверенность в силе британского оружия. Речь считается одним из лучших примеров ораторского искусства политика.