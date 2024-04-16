Риз Ахмед сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Звезда фильма «Звук металла» Риз Ахмед снимется в новом фильме Уэса Андерсона, автора «Отеля „Гранд Будапешт“» и «Королевства полного луны». Об этом сообщил Deadline.
Кого сыграет актер, неизвестно. Также создатели ленты держат в секрете ее сюжет. В проекте, помимо Ахмеда, примут участие Майкл Сера («Джуно», «Скотт Пилигрим против всех»), Бенисио дель Торо («Траффик») и Билл Мюррей («День сурка»).
Для Ахмеда картина станет первым совместным проектом с Андерсоном. Съемки фильма уже начались в Берлине. Сценарий проекта Андерсон написал вместе с Романом Копполой («Город астероидов», «Французский вестник»).
Кто станет дистрибьютором фильма, пока неясно. Впервые о ленте Андерсон упомянул в сентябре 2023 года в интервью с Deadline. Он рассказал, что завершил работу над сценарием, главная роль в котором предназначена дель Торо.