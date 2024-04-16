Эмма Томпсон и Рут Уилсон снимутся в сериале «Вниз по кладбищенской дороге»

«Во „Вниз по кладбищенской дороге“ есть все отличительные черты веселого и едкого сценария Мика Херрона, и я рад, что мы воплотим его в жизнь для Apple TV+ с таким звездным актерским составом. Эмма Томпсон и Рут Уилсон сделают это произведение незаменимым дополнением к „Медленным лошадям“ на нашем сервисе», — заявил креативный директор Apple TV+ в Европе Джей Хант.