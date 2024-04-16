Эмма Томпсон и Рут Уилсон снимутся в сериале «Вниз по кладбищенской дороге»

Британские актрисы Эмма Томпсон («Круэлла», «Моя ужасная няня») и Рут Уилсон («Лютер», «Джейн Эйр») снимутся в сериале «Вниз по кладбищенской дороге» («Down Cemetery Road»). Об этом сообщил Deadline.
Шоу выпустит стриминговый сервис Apple TV+ по мотивам книги Мика Херрона, известного как автора «Хромых коней» («Slow Horses»). Ранее платформа выпустила экранизацию этого романа под названием «Медленные лошади».
Новый сериал расскажет о Саре Такер, которая становится одержимой идеей найти пропавшую соседскую девочку. Ребенок исчез после взрыва дома в пригороде Оксфорда. Чтобы отыскать его, Сара обращается в частному детективу Зои Бем.
Согласно сюжету женщины (Томпсон сыграет Бем, а Уилсон — Такер) оказываются втянуты в сложный заговор. Они обнаруживают, что люди, которых считают мертвыми, по-прежнему живы, а живые — вот-вот присоединятся к мертвым.
Сценарий сериала напишет Морвенна Бэнкс. Она же станет продюсером проекта вместе с Томпсон, Уилсон, Джейми Лоренсоном, Хаканом Кусеттой и Томом Нэшем из 60Forty Films. Главным режиссером шоу выступит Натали Бейли («Беги», «Авеню-5»).
«Во „Вниз по кладбищенской дороге“ есть все отличительные черты веселого и едкого сценария Мика Херрона, и я рад, что мы воплотим его в жизнь для Apple TV+ с таким звездным актерским составом. Эмма Томпсон и Рут Уилсон сделают это произведение незаменимым дополнением к „Медленным лошадям“ на нашем сервисе», — заявил креативный директор Apple TV+ в Европе Джей Хант.