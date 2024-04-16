Зак Снайдер заявил, что уже работает над третьей частью «Мятежной Луны»

«Мы определенно уже начали работу над третьей частью. Нам есть куда продолжать сюжет, и мы понимаем, к чему все должно прийти. Это было известно нам уже давно, если быть честным. Так что да, я был бы рад снять еще несколько фильмов по этой вселенной. Было бы весело», — поделился Снайдер.