Зак Снайдер заявил, что уже работает над третьей частью «Мятежной Луны»

Зак Снайдер уже работает над третьей частью своей научно-фантастической франшизы «Мятежная Луна». Об этом постановщик рассказал в интервью Forbes.
«Мы определенно уже начали работу над третьей частью. Нам есть куда продолжать сюжет, и мы понимаем, к чему все должно прийти. Это было известно нам уже давно, если быть честным. Так что да, я был бы рад снять еще несколько фильмов по этой вселенной. Было бы весело», — поделился Снайдер.
Первая часть франшизы под названием «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» вышла на Netflix 22 декабря 2023-го. Фильм показал хороший результат с 23,9 млн просмотров за чуть более трех суток и возглавил топ самых популярных англоязычных релизов на стриминге.
При этом критики разгромили ленту. На Rotten Tomatoes она получила всего 21% на основе 173 рецензий, а на Metacritic — рейтинг 31 после 40 рецензий.
Кинокритик «Афиши Daily» Василий Говердовский посчитал, что столь негативные оценки не заслужены. По его мнению, картина вышла «кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала Heavy Metal, „Семи самураев“ и одной саги из далекой-далекой галактики».
Премьера фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» состоится на стриминговом сервисе 19 апреля.