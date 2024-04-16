Такер Карлсон выпустит интервью с Павлом Дуровым

Сегодня в 14:06
Фото: из соцсетей Павла Дурова

Павел Дуров анонсировал интервью с Такером Карлсоном. О нем создатель Telegram рассказал в личном телеграм-канале.

По его словам, беседа была записана в феврале этого года, в тот же день он разговаривал с журналистом Financial Times. Дату выхода видеозаписи со звездным американским интервьюером Дуров не назвал, лишь сказал, что она будет выпущена «скоро».

«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан разговаривать с журналистами, представляющими разные политические взгляды. Я дал трехчасовое интервью журналисту-либералу из Financial Times. В тот же день я общался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами», — объяснил глава мессенджера.

«[Наш разговор] будет в видеоформате, что для меня большая редкость, так что обязательно посмотрите», — добавил он.

Также Дуров приложил ссылку на официальный канал Карлсона в телеграме. Видимо, запись появится там одновременно с сайтом интервьюера, его твиттером и ютубом.

Дуров редко общается с журналистами, а встреча с Карлсоном станет всего четвертым видеоинтервью. В последнее время миллиардер больше известен как герой мемов про холодную ванну.

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