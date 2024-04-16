Блогера-сыроеда приговорили к 8 годам колонии за смерть ребенка от истощения

В своих соцсетях Лютый пропагандирует осознанность, отказ от таблеток и собственную программу очищения организма, главный элемент которой — сыроедение. Он убеждал своих клиентов, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел свою бабушку, которая умерла в 2021 году, и собаку породы китайская хохлатая.