Блогера-сыроеда приговорили к 8 годам колонии за смерть ребенка от истощения

Лазаревский районный суд Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к 8 годам колонии строгого режима по делу о смерти ребенка от истощения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Блогера признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК).
В дополнение к сроку ему также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
Лютого задержали в марте 2023-го в Сочи. По данным следствия, сожительница блогера родила ребенка в домашних условиях. После этого мужчина трижды забирал младенца у нее и на сутки лишал пищи.
Когда здоровье новорожденного ухудшилось, пара отвезла его в больницу. Однако мальчик скончался до приезда в нее. Мать младенца приговорили к двум годам исправительных работ.
В своих соцсетях Лютый пропагандирует осознанность, отказ от таблеток и собственную программу очищения организма, главный элемент которой — сыроедение. Он убеждал своих клиентов, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел свою бабушку, которая умерла в 2021 году, и собаку породы китайская хохлатая.