В Сочи задержали блогера-сыроеда. Против него завели дело об истязании после гибели младенца

СК подчеркивает, что блогер не менее трех раз с февраля по март забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта сожители решили отвезти ребенка к врачу из‑за ухудшения его состояния здоровья, однако мальчик скончался до приезда в больницу.