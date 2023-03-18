В Сочи задержали блогера-сыроеда. Против него завели дело об истязании после гибели младенца

В Сочи задержали блогера-сыроеда Максима Лютого после гибели младенца от истощения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале.
Против него возбудили уголовное дело об истязании по пункту «г» части второй статьи 117 УК РФ. По данным следствия, Лютый проживал в Сочи с женщиной, которая 11 февраля родила в домашних условиях ребенка.
СК подчеркивает, что блогер не менее трех раз с февраля по март забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта сожители решили отвезти ребенка к врачу из‑за ухудшения его состояния здоровья, однако мальчик скончался до приезда в больницу.
Мать погибшего ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности, она под домашним арестом. Блогеру грозит до семи лет заключения, его сожительнице — до двух лет.
В своих соцсетях Лютый пропагандирует «осознанность», отказ от таблеток и собственную программу очищения организма, главный элемент которой сыроедение. Он начал экспериментировать с питанием 10 лет назад, когда съездил в Индию, пишет «КП».
По данным «Фонтанки», Лютый убеждал своих клиентов, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел свою бабушку, которая умерла в 2021 году, и собаку породы китайская хохлатая.