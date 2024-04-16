Актеры «Клиники» устроили мини-воссоединение 14 лет спустя

Четверо актеров сериала «Клиника» («Scrubs») устроили мини-воссоединение 14 лет спустя и порадовали фанатов.
«Импровизированная вечеринка с пиццей с моими Scrubs», — написала в своих соцсетях актриса Криста Миллер, известная по роли Джордан. Она опубликовала снимок себя, Зака Браффа (Джон), Джона К.МакГинли (доктор Кокс) и Сары Чок (Эллиот).
На встрече также была актриса Аманда Клутс. Ее покойный муж Ник Кордеро играл вместе с Браффом в мюзикле «Пули над Бродвеем» в 2014 году.
Создатель «Клиники» Билл Лоренс прокомментировал пост Миллер: «Не был приглашен. Странно». Они женаты с 1999 года. На встрече также не было Дональда Фейсона (Крис Тёрк), Джуди Рейес (Карла) и Кена Дженкинса (Боб Келсо).
В 2022 году Лоренс заявлял о намерении снять продолжение «Клиники». «Если у тебя есть повод поработать с людьми, с которыми ты хочешь проводить время в любом случае, беги навстречу», — сказал он. Актеры также признались, что хотели бы возродить проект. Однако с тех пор никаких новостей об этом не было.
«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Он выходил на экраны с 2001 по 2010 год, всего вышло 9 сезонов сериала.