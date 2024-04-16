Актеры «Клиники» устроили мини-воссоединение 14 лет спустя

В 2022 году Лоренс заявлял о намерении снять продолжение «Клиники». «Если у тебя есть повод поработать с людьми, с которыми ты хочешь проводить время в любом случае, беги навстречу», — сказал он. Актеры также признались, что хотели бы возродить проект. Однако с тех пор никаких новостей об этом не было.