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Создатели сериала «Клиника» намерены возродить шоу. В нем готовы сняться все звезды ситкома

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:09

У комедийного сериала «Клиника» может появиться продолжение. Его хотели бы снять авторы и ключевые актеры шоу. Об этом сообщили The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на создателя ситкома Билла Лоуренса.

Лоуренс принял участие в фестивале ATX TV вместе со звездами «Клиники» — Заком Браффом, Дональдом Фэйсоном, Сарой Чок, Джоном К. МакГинли, Джуди Рейес и Нилом Флинном. Они признались, что хотели бы возродить проект.

«Вот в чем дело: я думаю, мы все хотим ребут и хотим поработать вместе снова, но это не мог бы быть целый сезон. Может быть, фильм или что‑то еще, что мы могли бы снять через несколько месяцев. Учитывая все, что сейчас делает Билл, он никогда не будет свободен. Если он найдет время, мы это сделаем», — заявил Фэйсон.

Лоуренс ответил, что действительно намерен снять продолжение «Клиники». «Мы это сделаем, потому что людям это все еще важно и мы наслаждаемся временем друг с другом», — пояснил он.

«Мы так благодарны, что вам все еще не все равно, это дает нам повод встретиться вместе. Мы счастливы проводить время друг с другом любым образом», — добавил он.

Лоуренс отметил, что пока работа над продолжением сериала не ведется, но он считает, что ее стоит начать. «Если у тебя есть повод поработать с людьми, с которыми ты хочешь проводить время в любом случае, беги навстречу», — заявил автор «Клиники».

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