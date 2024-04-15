В Великобритании девушка умерла в больнице из‑за чрезмерного потребления воды

«Потеря, которую мы ощущаем как семья, невыносима и неизмерима. Как семья, мы часто чуствовали себя потерянными, одинокими и не в своей тарелке. Мы чувствуем, что нас подвели, и не хотим, чтобы это случилось с кем‑либо еще», — заявила Мэри на заседании суда, где рассматривается иск семьи против клиники.