В Великобритании девушка умерла в больнице из‑за чрезмерного потребления воды

В Великобритании 28-летняя девушка по имени Лиллиан Лукас скончалась в клинике для людей с психологическими проблемами из‑за чрезмерного потребления воды. Об этом сообщил The Guardian.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года, однако СМИ о ней стало известно только сейчас. Лили проходила лечение от шизофрении в госпитале «Сигнет» в деревне Кьюстоне, графство Соммерсет.
Медицинский персонал обнаружил девушку без сознания в ее палате спустя несколько месяцев после начала лечения. Лили реанимировали и перевели в Бристольскую королевскую больницу, где она умерла на следующий день.
Врач заявил, что смерть пациентки вызвало то, что она пила слишком много воды. Он предположил, что у девушки могла быть психогенная полидипсия — психическое расстройство, которое иногда вызывает неконтролируемое желание пить воду.
Это состояние зачастую вызывают антипсихотические препараты. Известно, что перед гибелью Лили прописали лекарство такого действия — клозапин. Родители погибшей попросили проверить влияние именно этого средства на нее.
«Казалось, что в отделении не хватало персонала, и это означало, что Лили не могла получить доступ к уходу и поддержке, в которых нуждалась», — заявила мать Лукас, Мэри Карран.
Женщина уверена, что нахождение в клинике «способствовало ухудшению психического здоровья» ее дочери. Кроме того, клозапин, как считает Мэри, мог быть опасен для Лили.
«Лили всегда боялась, что ей назначат клозапин. Лили знала о возможности серьезных побочных эффектов», — подчеркнула Карран. По ее словам, лечащий врач дочери утверждал, что польза лекарства для девушки преобладает над рисками, и пообещал наблюдать за Лили.
Однако, по информации Мэри, прямо перед своей смертью Лили жаловалась на тошноту после приема препарата, но медики в больнице ничего не предприняли в связи с этим. Последний раз мать и дочь разговаривали в день, когда девушке стало плохо. Вскоре после этого у Лили случился сердечный приступ.
«Потеря, которую мы ощущаем как семья, невыносима и неизмерима. Как семья, мы часто чуствовали себя потерянными, одинокими и не в своей тарелке. Мы чувствуем, что нас подвели, и не хотим, чтобы это случилось с кем‑либо еще», — заявила Мэри на заседании суда, где рассматривается иск семьи против клиники.
Карран отметила, что ее дочь сама хотела стать медработником. Лили окончила университет по специальности «медсестра». «Лили была красивой, любящей, щедрой и смешной. Она была такой беззаботной и веселой, и такой озорной», — вспомнила женщина.
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