Брук Шилдс рассказала, что пережила тяжелый приступ из‑за переизбытка воды

«У меня в тот момент не было чувства юмора. Я не могла произнести ни слова. Но я подумала про себя, что именно так смерть и должна выглядеть. Ты просыпаешься, и Брэдли Купер говорит „Я поеду с тобой в больницу, Брук“ — и держит мою руку», — рассказала Шилдс, назвав момент «странным и сюрреалистичным».