Брук Шилдс рассказала, что пережила тяжелый приступ из‑за переизбытка воды

Американская актриса Брук Шилдс, известная по фильмам «Голубая лагуна» и «Прелестное дитя», рассказала в интервью Glamour о недавно пережитом тяжелом приступе и госпитализации.
Шилдс призналась, что потеряла сознание несколько дней назад из‑за того, что пила слишком много воды. В организме артистки понизился уровень натрия, вследствие чего ей стало плохо перед выступлением на ее шоу в Нью-Йорке.
По словам Шилдс, весь тот день знакомые и незнакомые люди спрашивали ее, все ли с ней в порядке. До определенного момента актриса не замечала недомогания, она спешила по своим делам.
Когда Шилдс зашла в ресторан L’Artusi, у нее потемнело в глазах, ее руки опустились и она буквально «врезалась головой в стену». «У меня пошла пена изо рта, я совершенно посинела, пыталась проглотить свой язык», — вспомнила артистка.
Пришла в себя Шилдс уже в скорой помощи — и неожиданно обнаружила рядом с собой Брэдли Купера. Помощник Брук не смог связаться с ее мужем и попросил находящегося поблизости актера прийти ей на помощь.
«У меня в тот момент не было чувства юмора. Я не могла произнести ни слова. Но я подумала про себя, что именно так смерть и должна выглядеть. Ты просыпаешься, и Брэдли Купер говорит „Я поеду с тобой в больницу, Брук“ — и держит мою руку», — рассказала Шилдс, назвав момент «странным и сюрреалистичным».
Врачи подключили актрису к системе подачи кислорода и отвезли ее в госпиталь. Там они поставили Шилдс капельницы и проверили, нет ли у нее в мозге отека. Позднее артистку положили в отделение интенсивной терапии, где Шилдс подхватила бронхит.
«Все из‑за низкого натрия. Я пила слишком много воды. Я затопила собственную систему, утопила себя. Оказывается, если у тебя мало натрия в крови, или моче, или в организме, может случиться приступ», — отметила Шилдс.
Артистка добавила, что медики-мужчины неоднократно спрашивали ее, не ограничивала ли она потребление соли. Это возмутило Шилдс. «Я выгляжу моложе, когда отекаю. Если я отекшая, люди думают, что у меня ботокс. Поскольку я 58-летняя женщина, я не ограничиваю себя в соли, ясно?» — парировала она.
По словам Шилдс, она попросила врачей не «пытаться сделать из нее сумасшедшую актрису или женщину, которая ни хрена не понимает, что делает». «Я пила слишком много воды, потому что чувствовала обезвоживание, поскольку я пела больше, чем когда‑либо в жизни, и вела шоу, и делала подкаст», — подчеркнула актриса.
Шилдс добавила, что врачи посоветовали ей потреблять картофельные чипсы каждый день.