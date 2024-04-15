Нейросеть превратила персонажей культовых хорроров в героев Disney

Пользователь реддита под ником InkSlinger1983 с помощью Midjourney показал, как выглядели бы постеры популярных фильмов ужасов, если бы их нарисовали художники Disney.
Он опубликовал 25 постеров к знаменитым хоррорам. Среди них — «Сияние» Кубрика, «Нечто» Карпентера, «Омен», «Солнцестояние», «Дети кукурузы», «Звонок», «Кладбище домашних животных», «Челюсти», «Оно», «Джиперс Криперс», «Лабиринт Фавна», «Пила», «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, 13-е», «Хеллоуин», «Куджо», «Молчание ягнят» и многие другие.
Ранее другой реддитор сгенерировал в Midjourney кадры из второго «Терминатора» в стиле аниме. На изображениях можно увидеть киборгов Т-800 с лазерными пушками, героя Арнольда Шварценеггера на байке, Сару Коннор и злого терминатора Т-1000, способного переходить в жидкое состояние.