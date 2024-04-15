Нейросеть превратила персонажей культовых хорроров в героев Disney

Ранее другой реддитор сгенерировал в Midjourney кадры из второго «Терминатора» в стиле аниме. На изображениях можно увидеть киборгов Т-800 с лазерными пушками, героя Арнольда Шварценеггера на байке, Сару Коннор и злого терминатора Т-1000, способного переходить в жидкое состояние.