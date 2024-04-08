Терминатора превратили в героя аниме с помощью нейросети

На нейроартах можно увидеть киборгов серии Т-800, идущих в бой с лазерными пушками, героя Арнольда Шварценеггера на байке, Сару Коннор (на одной картинке она смотрит в окно психиатрической больницы, на другой — укрывает сына Джона Коннора от взрыва) и злого терминатора Т-1000, способного переходить в жидкое состояние.