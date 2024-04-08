Терминатора превратили в героя аниме с помощью нейросети

Пользователь Reddit сгенерировал в Midjourney кадры из второго «Терминатора», выполненные в стиле аниме.
На нейроартах можно увидеть киборгов серии Т-800, идущих в бой с лазерными пушками, героя Арнольда Шварценеггера на байке, Сару Коннор (на одной картинке она смотрит в окно психиатрической больницы, на другой — укрывает сына Джона Коннора от взрыва) и злого терминатора Т-1000, способного переходить в жидкое состояние.
Создатель артов отметил в комментариях, что Midjourney понятия не имеет, что такое T-1000, поэтому ему пришлось испробовать множество вещей для достижения правдоподобного результата.
Другие пользователи назвали арты потрясающими и признались, что хотели бы посмотреть такое аниме.
Ранее с помощью нейросети DALL-E «Ходячий замок» Миядзаки превратили в игровой фильм. В ролике показали шляпницу Софи, демона огня Кальцифера, Пугало-репку, Ведьму Пустоши, Хаула и сам замок.