В Москве заработал онлайн-сервис бронирования мест для пикника

Аренда площадок платная, стоит 500 р. Доступны три временных слота: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Во всех парках установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности.