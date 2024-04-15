В Москве заработал онлайн-сервис бронирования мест для пикника

Беседки с мангалами доступны для бронирования в 7 локациях: в зоне отдыха Борисовские пруды, в парке по Борисовским прудам, в ландшафтном заказнике «Лианозовский», в парках «Кусково», «Кузьминки-Люблино», «Серебряный Бор» и «Москворецкий».
Аренда площадок платная, стоит 500 р. Доступны три временных слота: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Во всех парках установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности.
Вопросы о пользовании пикниковыми зонами можно задать на горячей линии +7 495 211 40 54. Операторы работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Аренда мест для пикника теперь доступна лишь через новый сервис.
Еще один вариант, как провести выходные в Москве, — посетить фестиваль цветов, который 12 апреля стартовал в Ботаническом саду МГУ. До июня там поочередно будут распускаться первоцветы, тюльпаны, сакуры, пионы, яблони, черемуха и другие растения.