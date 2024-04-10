В Ботаническом саду МГУ стартует фестиваль цветов

С 12 апреля и до июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодный фестиваль цветов. Об этом говорится на сайте ботсада.
Фестиваль пройдет в несколько этапов: в саду по очереди будут распускаться первоцветы, сакуры, пионы, яблони, сливы, черемуха и другие растения.
В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. В конце того же месяца — громадные пионы, сирень и рододендроны.
«Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений. В основе нашего первоцветного ковра — характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в „Аптекарском огороде“ всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен», — отметили в «Аптекарском городе».
Ботсад МГУ работает ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу просп. Мира, 26/1. В будни стандартный билет стоит 300 р., льготный — 200 р. В выходные и праздничные дни — 400/250 р. Для многодетных семей и дошкольников вход бесплатный.