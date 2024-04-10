В Ботаническом саду МГУ стартует фестиваль цветов

«Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений. В основе нашего первоцветного ковра — характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в „Аптекарском огороде“ всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен», — отметили в «Аптекарском городе».