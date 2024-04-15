Samsung обогнал Apple на рынке смартфонов

Сегодня в 12:34
Фото: Bobby Raj Sirimani/Unsplash

Компания Apple уступила Samsung первенство на рынке смартфонов, сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследовательской компании International Data Corporation.

По ее информации, за первые три месяца 2024-го продажи iPhone упали на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания продала 50,1 млн смартфонов, а ее доля на рынке составила 17,3%.

Продажи Samsung за тот же период составили 60,1 млн устройств, упав на 0,7%, а доля рынка — 20,8%. Успех компании связывают выпуском флагманской модели Galaxy S24 в начале 2024-го. В январе — марте 2023 года доля Samsung составляла 19,4%, а Apple 20,1%.

Всего за первый квартал этого года мировые поставки смартфонов выросли на 7,8%, до 289,4 млн штук. На третье место попала китайская компания Xiaomi. Она незначительно отстает от конкурентов с 14,1%.

В марте 2024-го Министерство юстиции США подало иск к Apple. В ведомстве заявили, что с помощью продаж айфонов корпорация установила монополию, которая вредит покупателям, разработчикам и конкурентам.

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