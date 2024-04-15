Samsung обогнал Apple на рынке смартфонов

Компания Apple уступила Samsung первенство на рынке смартфонов, сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследовательской компании International Data Corporation.
По ее информации, за первые три месяца 2024-го продажи iPhone упали на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания продала 50,1 млн смартфонов, а ее доля на рынке составила 17,3%.
Продажи Samsung за тот же период составили 60,1 млн устройств, упав на 0,7%, а доля рынка — 20,8%. Успех компании связывают выпуском флагманской модели Galaxy S24 в начале 2024-го. В январе — марте 2023 года доля Samsung составляла 19,4%, а Apple 20,1%.
Всего за первый квартал этого года мировые поставки смартфонов выросли на 7,8%, до 289,4 млн штук. На третье место попала китайская компания Xiaomi. Она незначительно отстает от конкурентов с 14,1%.
В марте 2024-го Министерство юстиции США подало иск к Apple. В ведомстве заявили, что с помощью продаж айфонов корпорация установила монополию, которая вредит покупателям, разработчикам и конкурентам.