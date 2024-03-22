Министерство юстиции США подало иск к Apple о нарушении антимонопольного законодательства

Министерство юстиции США подало иск к Apple, заявив, что с помощью продаж айфонов корпорация установила монополию, которая вредит покупателям, разработчикам и конкурентам. Об этом сообщил Variety.
«С каждым новым шагом своей бизнес-стратегии Apple поддерживает и усиливает монополию на рынке смартфонов. Действия компании направленны на то, чтобы укрепить свое главенство в индустрии за счет пользователей, разработчиков и других третих сторон, которые внесли вклад в развитие Apple», — говорится в иске, который был направлен в суд 21 марта 2024-го.
Представители Минюста утверждают, что ради того, чтобы поддерживать продажи айфонов, корпорация подавляла конкуренцию. Это, по их словам, выражалось в блокировке межплатформенных мессенджеров, ограничение полноценного подключения электронных кошельков и смарт-часов других производителей к продуктам Apple, а также в нарушении работы приложений и облачных хранилищ, продающихся не через App Store.
Иск подписали 16 генеральных прокуроров США. Они призывают обязать корпорацию прекратить подавление конкурентов и возместить убытки от подобных действий.
«Потребители не должны платить больше из‑за того, что компании нарушают антимонопольное законодательство. Мы считаем, что Apple создала монополию на рынке смартфоном не только благодаря тому, что они обгоняют конкурентов, но и из‑за нарушения антимонопольного закона. Если не предъявлять к компании претензий, их монополия лишь продолжит усиливаться», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Представители Apple заявили, что компания будет бороться с иском, который, по их мнению, строится на необоснованной юридической теории, что компания обязана по-другому разрабатывать свои продукты, чтобы помогать конкурентам.
В начале марта 2024-го ЕС оштрафовал Apple на 1,8 млрд евро из‑за нарушения закона о конкуренции. Сумма взыскания в четыре раза превысила прогнозируемую.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что в результате антиконкурентной политики пользователи стали платить за стриминг музыки больше, чем следовало бы. «Потребители не могли эффективно использовать [сервисы] или делать осознанный выбор. Некоторые из них, возможно, заплатили больше, потому что не знали, что могут платить меньше, если оформят подписку вне приложения», — пояснила она.