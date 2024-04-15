В России снимут сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик

Сегодня в 12:32
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

В России снимут сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Подробности сюжета не раскрываются. Кто исполнит главные роли, тоже пока не сообщается. Известно, что в сериале будет восемь часовых серий.

Над проектом будет работать VAM Studio Вячеслава Муругова. Сценарий напишет Мария Петерс, а кресло режиссера займет Овез Нарлиев («Родные люди»).

Год назад киностудия им. Горького анонсировала полнометражный фильм про Маяковского и Лилю Брик под названием «Закованные фильмом».

Тогда говорилось, что лента будет посвящена отношениям поэта с его музой во время съемок немой картины «Закованная фильмой». Однако с тех пор о проекте больше ничего не было слышно.

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