В России снимут сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик

В России снимут сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Подробности сюжета не раскрываются. Кто исполнит главные роли, тоже пока не сообщается. Известно, что в сериале будет восемь часовых серий.
Над проектом будет работать VAM Studio Вячеслава Муругова. Сценарий напишет Мария Петерс, а кресло режиссера займет Овез Нарлиев («Родные люди»).
Год назад киностудия им. Горького анонсировала полнометражный фильм про Маяковского и Лилю Брик под названием «Закованные фильмом».
Тогда говорилось, что лента будет посвящена отношениям поэта с его музой во время съемок немой картины «Закованная фильмой». Однако с тех пор о проекте больше ничего не было слышно.