Рубен Эстлунд сравнил фотоаппараты с оружием и предложил выдавать на них лицензии

«Фильмы меняют мир, и это важно учитывать, когда вы занимаетесь этой профессией. В индустрии развлечений бытует странное мнение, что если ты имеешь дело с вымыслом, то он не повлияет на мир. Приходится бороться за то, чтобы люди осознали, какое влияние оказывают образы, которые мы потребляем», — добавил он.