Рубен Эстлунд сравнил фотоаппараты с оружием и предложил выдавать на них лицензии

Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд предложил несколько идей в интервью The Guardian, как сделать так, чтобы люди потребляли качественные медиа.
По его словам, изображения стали настолько мощными и вездесущими, что камеры, возможно, следует регулировать с той же тщательностью, с какой многие европейские страны относятся к оружию.
«Что если разрешить пользоваться камерой только при наличии лицензии? Для оружия она тоже нужна — по крайней мере, в развитых странах. Камера — это тоже мощный инструмент», — сказал режиссер.
Эстлунд предостерег начинающих постановщиков от пренебрежения потенциальным влиянием их работы, объяснив это тем, что вымышленные фильмы могут создавать эффект, который в дальнейшем непреднамеренно влияет на общество.
«Фильмы меняют мир, и это важно учитывать, когда вы занимаетесь этой профессией. В индустрии развлечений бытует странное мнение, что если ты имеешь дело с вымыслом, то он не повлияет на мир. Приходится бороться за то, чтобы люди осознали, какое влияние оказывают образы, которые мы потребляем», — добавил он.