Опрос: каждый четвертый россиянин не решается попросить повышение зарплаты

25% россиян не обращаются к руководству с просьбой о прибавке к зарплате из‑за уверенности, что это бесполезно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.
Работники бюджетной сферы не просят повышения зарплаты, так как их оклады фиксированы тарифными ставками. Некоторые респонденты рассказали, что перейти на новую работу проще, чем попросить прибавки.
83% опрошенных считают свой заработок недостаточным. А еще 4% считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации. Просить увеличить зарплату чаще готовы те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России составляет более 73 тыс. рублей.
Он добавил, что рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%.