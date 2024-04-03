Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей

«Да, это так. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысячи с копейками», — сказал он.