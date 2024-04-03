Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей

Средняя зарплата в России составляет более 73 тыс. рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о большом количестве нищих в стране и низкой зарплате.
«Да, это так. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысячи с копейками», — сказал он.
Премьер-министр также добавил, что рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%.
В 2023 году первое место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли DevOps-инженеры. В среднем таким специалистам платят 214 тыс. рублей в месяц. На второй строчке — дата-сайентисты со средней зарплатой 202,5 тыс. рублей.