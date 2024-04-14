В Петербурге пенсионерка отдала 5 млн рублей мошенникам

В Петербурге 79-летняя пенсионерка отдала 5 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, 3 апреля неизвестный позвонил пенсионерке на домашний телефон и представился сотрудником полиции. Он заявил, что пенсионерка якобы причастна к финансированию Украины.
Чтобы доказать свою непричастность, она отдала мошенникам через курьера 700 тыс. рублей, 2170 евро и 3300 долларов. Через два дня она передала еще 280 тыс. рублей, а еще через неделю 1 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые разыскиваются.
В апреле этого года во Вьетнаме 67-летнюю предпринимательницу Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество на сумму в 44 млрд долларов.