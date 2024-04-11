Во Вьетнаме миллионершу приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество

Чыонг Ми Лан родилась в китайско-вьетнамской семье в Хошимине. В юности она работала на рынке, продавала косметику вместе со своей матерью. Позднее, во второй половине 1980-х годов, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам Чыонг Ми Лан стала владелицей большого числа отелей и ресторанов.