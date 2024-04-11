Во Вьетнаме миллионершу приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество

Во Вьетнаме 67-летнюю предпринимательницу Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество на сумму в 44 млрд долларов. Об этом сообщила Би-би-си.
Суд в Хошимине осудил женщину за хищение денег одного из крупнейших банков в страны — Saigon Commercial Bank. По мнению правосудия, Чыонг Ми Лан занималась банковскими махинациями в течение 11 лет.
Она получила многомиллиардные кредиты. Теперь осужденная должна вернуть 27 млрд полученных долларов. По мнению ряда экспертов, суд избрал высшую меру наказания для бизнесвумен, чтобы побудить ее вернуть хотя бы часть денег.
Столь суровый приговор для женщины — редкое наказание для Вьетнама. Однако преступление Чыонг Ми Лан — одно из крупнейших в своем роде. В ходе его расследования 2700 человек дали показания.
Документы с доказательствами вины предпринимательницы заняли 104 коробки общим весом в 6 тонн. Помимо Чыонг Ми Лан ответчиками по делу стали еще 85 человек.
Все они, как и Чыонг Ми Лан, не признали своей вины, но суд посчитал их виновными. Четыре фигуранта дела получили пожизненные сроки, остальные пробудут в тюрьме от 3 до 20 лет.
Судебный процесс над Чыонг Ми Лан и ее пособниками стал частью крупной антикоррупционной кампании, проводимой генсекретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Чыонг Ми Лан родилась в китайско-вьетнамской семье в Хошимине. В юности она работала на рынке, продавала косметику вместе со своей матерью. Позднее, во второй половине 1980-х годов, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам Чыонг Ми Лан стала владелицей большого числа отелей и ресторанов.
В 2011 году она организовала слияние трех банков в структуру Saigon Commercial Bank. С помощью подставных лиц она получила контроль более чем над 90% акций компании, хотя по закону имела право владеть лишь 5%.
Используя свою власть, Чыонг Ми Лан вынуждала менеджеров одобрять сотни займов различным организациям, которые также напрямую или косвенно принадлежали ей. Кредиты, которые контролировала предпринимательница, составляли 93% всей суммы кредитов банка.
Чыонг Ми Лан умело давала щедрые взятки, чтобы избежать проверок своей финансовой деятельности. В частности, она выплатила бывшему главному инспектору Центрального банка страны 5 млн долларов, за получение этой взятки специалист получил пожизненное заключение.