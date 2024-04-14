«Если бы я сказал, что у меня все хорошо, вы знаете, что я бы лгал / Потому что я был просто Кеном, а теперь я просто Райан», — продолжил Гослинг. В этот момент его прервала Эмили Блант, напарница актера по «Каскадерам». Она была раздражена тем, что актер не говорит зрителям о новом фильме, а вспоминает о старом.