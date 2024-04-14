Райан Гослинг стал приглашенным ведущим нового выпуска Saturday Night Live. Открывающий шоу монолог он превратил в мюзикл-прощание с персонажем Кена из фильма «Барби».
Сначала актер признался, что его отношения с Кеном зашли «слишком глубоко», поэтому он хочет «расстаться» с ним.
«Знаете, когда вы играете персонажа так сильно и так долго, просто отпустить его — значит расстаться, а для того, чтобы пережить расставание, есть только одна вещь, которая может помочь: музыка великой Тейлор Свифт», — произнес Гослинг, сев за пианино. В этот момент заиграла песня «All Too Well», под которую он плакал в трейлере боевика «Каскадеры».
«Всех в Венис-Бич я поразил, о да, в очень узких шмотках. И так хорошо мне было в этом спандексе. Мои ролики по-прежнему лежат в розовом особняке, но у меня осталась эта шуба, в которой я сейчас», — спел артист и надел шубу с белым мехом из фильма.
«Если бы я сказал, что у меня все хорошо, вы знаете, что я бы лгал / Потому что я был просто Кеном, а теперь я просто Райан», — продолжил Гослинг. В этот момент его прервала Эмили Блант, напарница актера по «Каскадерам». Она была раздражена тем, что актер не говорит зрителям о новом фильме, а вспоминает о старом.
Между ними завязался спор, в ходе которого Блант сломала об Гослинга бутылку и ступ. Актер закончил перепалку, напомнив коллеге о её роли в другом хите прошлого лета, «Оппенгеймере». После этого артистка исполнила куплет о фильме Нолана, а затем спела вдвоем с Гослингом: «Мы были Китти и Кеном. Жаль, что не вдвоем.Ты была верна до конца. А у твоего парня не было пениса. Должны признаться, мы были звездами. Теперь пришло время попрощаться с Кеном и Китти».