В России более 14 тыс. жилых домов подтоплены паводком

Сегодня в 13:25
Фото: Niva 007/YouTube

В России до 14 тыс. выросло количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка. Об этом сообщает ТАСС.

Число затопленных приусадебных участков выросло до 25,1 тыс. По словам представителя оперативных служб, за сутки в воде оказались 2889 жилых домов и 5143 приусадебных участка,

«Вместе с тем в некоторых регионах вода отступает. Так, всего за сутки освободились от воды 1567 жилых домов и 2038 приусадебных участков», — добавил он. Представитель оперативных служб уточнил, что наиболее сложная ситуация продолжает оставаться в Оренбургской области.

Ранее МЧС сообщала, что в РФ были подтоплены свыше 12,7 тыс. домов и 22 тыс.приусадебных участков в 39 регионах страны. В Оренбурге ситуация с паводком ухудшается — 1531 человек, в том числе 325 детей, эвакуированы.

Вечером 5 апреля в Орске из‑за подъема уровня воды в Урале в нескольких местах прорвало дамбу. Оказались затоплены жилые дома в старой и новой части Орска.

По последним данным, уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга впервые снизился с начала половодья в регионе. По данным главы пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александра Ситникова, уровень воды на 6.00 по московскому времени 14 апреля составил 1185 сантиметров.

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