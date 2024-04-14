В России более 14 тыс. жилых домов подтоплены паводком

«Вместе с тем в некоторых регионах вода отступает. Так, всего за сутки освободились от воды 1567 жилых домов и 2038 приусадебных участков», — добавил он. Представитель оперативных служб уточнил, что наиболее сложная ситуация продолжает оставаться в Оренбургской области.