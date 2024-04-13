«Затми мой член»: какое порно искали в США во время солнечного затмения

В целом во время того, как затмение накрывало тот или иной штат, трафик из него падал. Сильнее всего трафик сокращался в штатах Мэн и Огайо (–68%), а также в Нью-Гэмпшире и Вермонте (–67%). В западной части страны, где затмение было неполным, посещаемость сайта сокращалась не так сильно: в Калифорнии она снизилась на 8%, в Орегоне — на 9%.