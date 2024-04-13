«Затми мой член»: какое порно искали в США во время солнечного затмения

Затмение, которое жители США могли наблюдать 8 апреля, повлияло на трафик сайта для взрослых Pornhub и запросы на нем.
В день затмения количество запросов, связанных с природным явлением, выросло на 6800% (хотя на портале попросту нет соответствующего раздела). Чаще всего пользователи искали на эту тему eclipse («затмение»), solar eclipse («солнечное затмение»), eclipse sex («затмение секс»), total eclipse («полное затмение») и sexy eclipse («сексуальное затмение»).
Самые находчивые вбивали в поиске eclipse my cock («затми мой член»), witch eclipse («ведьминское затмение») и eclipse glasses («затмение очков»). Неожиданную популярность обрела порноактриса Эклипс Карма. 8 апреля она возглавила топ поиска в категории «девушки».
В целом во время того, как затмение накрывало тот или иной штат, трафик из него падал. Сильнее всего трафик сокращался в штатах Мэн и Огайо (–68%), а также в Нью-Гэмпшире и Вермонте (–67%). В западной части страны, где затмение было неполным, посещаемость сайта сокращалась не так сильно: в Калифорнии она снизилась на 8%, в Орегоне — на 9%.
По итогам 2023 года самым популярным запросом на Pornhub стал «хентай». Следом идут MILF («Mother I’d like to fuck»), лесбиянки, японцы, pinay (филиппинцы), анал и азиаты. Главным трендом года представители сайта назвали рост интереса к категории «бабушки». Также Pornhub отметил резкое увеличение запросов, связанных с размером.