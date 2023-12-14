Бабушки и секс-роботы: Pornhub подвел итоги 2023 года

«В то же время на фоне продолжающихся войн на Ближнем Востоке и в Украине число запросов, содержащих слово „солдат“, выросло на 332%. И, учитывая растущий интерес к ChatGPT, неудивительно, что число запросов на слово „робот“ выросло на 304%. Среди наиболее популярных запросов — „секс-робот“, „робот ИИ“ и „3D-робот“», — говорится в пресс-релизе Pornhub.