Бабушки и секс-роботы: Pornhub подвел итоги 2023 года

Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2023 года, опубликовав статистику самых популярных поисковых запросов.
Первое место в рейтинге заняла категория «бабушки». В этом году поиски по такому запросу выросли на 132%, а со словом «GILF» (Grandma I’d Like to Fuck) — на 168% по сравнению с показателями 2022 года.
Pornhub не смог объяснить рост популярности развратного контента старшего поколения. Сервис считает, что всплеск других поисковых запросов больше связан с культурой в целом.
Например, Pornhub отметил резкое увеличение запросов, связанных с размером. Поиск по словам «большой», «больше» и «самый большой» в совокупности вырос на 177% по всему миру, а число запросов, содержащих слово «огромный», увеличилось на 67%.
«В то же время на фоне продолжающихся войн на Ближнем Востоке и в Украине число запросов, содержащих слово „солдат“, выросло на 332%. И, учитывая растущий интерес к ChatGPT, неудивительно, что число запросов на слово „робот“ выросло на 304%. Среди наиболее популярных запросов — „секс-робот“, „робот ИИ“ и „3D-робот“», — говорится в пресс-релизе Pornhub.
В разных странах категории-фавориты значительно отличаются. Например, в США и некоторых частях Африки в 2023 году были популярны «темнокожие», в Южной Америке, Гренландии, Скандинавии и некоторых странах Европы — «анал», а в России чаще всего искали местный русский контент.
Еще компания назвала самых популярных порнозвезд сайта. Первое место заняла 25-летняя Абелла Дейнджер из Майами. На втором месте — австралийка Анджела Уайт, а на третьем — россиянка Ева Элфи. Замыкает топ еще одна порно-актриса из России — Лакшери Герл.
В топе самых популярных персонажей из видеоигр — Чунь-Ли (версия из Fortnite), Тифа из Final Fantasy VII и Дива из Overwatch, Леди Димитреску и Лара Крофт. В список также попали близняшки-балерины из Atomic Heart.