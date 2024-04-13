«Русский репортаж» будет отвечать за прокат фильма открытия «Второй акт» Кантена Дюпье. В нем героиня Леи Сейду хочет познакомить своего возлюбленного с отцом, но молодой человек пытается избавиться от девушки, бросив ее в объятия своего друга.