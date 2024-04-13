Несколько фильмов, попавших в программу Каннского кинофестиваля, доберутся до российского проката.
Осенью 2024 года компания «Наше кино» выпустит в кинотеатрах триллер «Саван» Дэвида Кроненберга. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель и Диана Крюгер. Сюжет рассказывает о бизнесмене, который создает устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.
«Русский репортаж» будет отвечать за прокат фильма открытия «Второй акт» Кантена Дюпье. В нем героиня Леи Сейду хочет познакомить своего возлюбленного с отцом, но молодой человек пытается избавиться от девушки, бросив ее в объятия своего друга.
Компания A*One привезет в Россию сразу две картины с фестиваля — комедию с элементами ужаса «Женщины с балкона» француженки Ноэми Мерлан и драму «Арманд» норвежца Хальвдана Ульмана Тенделя.
Даты выхода в прокат картин будут объявлены позже.
Организаторы объявили программу Каннского кинофестиваля пару дней назад. В основной конкурс попал новый фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». С ним за «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться еще 18 фильмов, включая «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса и «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым.
Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года.