В Чечне запретили музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту

«Музыкальная культуры чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей — культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла — особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев», — заявил министр Муса Дадаев.