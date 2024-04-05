В Чечне запретили музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту

В Чечне запретили проигрывать и исполнять музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Об этом написала газета «Грозный Информ».
Региональный Минкульт принял такое решение после совещания с руководителями творческих коллективов республики. Это означает, что чеченцам придется отказаться от техно, транса, а также самбы, румбы и даже вальса.
Даже некоторые классические композиции не соответствуют обозначенным требованиям. К примеру, в первом акте «Щелкунчика» Петра Чайковского звучит музыка темпом менее 80 ударов в минуту.
Под запрет, согласно новым правилам, должны попасть и некоторые популярные песни. «День Победы» Льва Лещенко имеет темп выше 116 ударов, так же как «God Only Knows» The Beach Boys и «I Will Survive» Глории Гейнор.
В Минкульте Чечни отметили, что проводят работу по соответствию чеченских музыкальных, вокальных и хореографических произведений республиканскому менталитету и музыкальному ритму.
«Музыкальная культуры чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей — культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла — особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев», — заявил министр Муса Дадаев.