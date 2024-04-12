В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы

Лори и Дори родиись 18 сентября 1961 года в Вест-Ридинге, штат Пенсильвания. Они были соединены в области головы. Дори развивала свою карьеру в качестве певицы. В 2007 году Дори стала идентифицировать себя как мужчина и сменила имя.