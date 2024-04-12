В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы

В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (в прошлом — Дори) Шаппелы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на похоронное бюро Leibensperger.
Близнецы скончались 7 апреля в больнице Пенсильванского университета в возрасте 62 лет. Причина их смерти в сообщении не указали.
Лори и Дори родиись 18 сентября 1961 года в Вест-Ридинге, штат Пенсильвания. Они были соединены в области головы. Дори развивала свою карьеру в качестве певицы. В 2007 году Дори стала идентифицировать себя как мужчина и сменила имя.
Поскольку близнецам требовалось специальное медицинское оборудование, Джордж сконструировал инвалидное кресло под нужды себя и своей сестры. Лори занималась тем, что сопровождала неспособного ходить брата и помогала ему по хозяйству.
Первые 24 года своей жизни Лори и Джордж провели в специализированном учреждении для умственно неполноценных. Однако в 1988 году близнецы переехали в собственную квартиру и стали жить самостоятельно.
Они имели несколько домашних животных. Лори была помолвлена, однако ее свадьба не состоялась: жених девушки погиб в автокатастрофе. Джордж также никогда не был женат.
Ранее стало известно о свадьбе в жизни другой известной пары сиамских близнецов — сестер Хенсел. Одна из девушек, Эбби, вышла замуж за армейского ветерана и медбрата.