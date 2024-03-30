Сиамские сестры-близнецы Хенсел сыграли свадьбу. Одна из девушек вышла замуж за военного

Сестры Хенсен родились 7 марта 1990 года в Нью-Джермани, Минессота, в семье фермера. Девочки были старшими детьми в семье. Близнецы обладают разными характерами, увлечениями и вкусами. Каждая из сестер управляет половиной их общего тела. Эбби и Бриттани обе закончили университет и получили водительские права. Также девушки научились кататься на велосипеде и играть на фортепиано.