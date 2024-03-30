Сиамские сестры-близнецы Хенсел сыграли свадьбу. Одна из девушек вышла замуж за военного

Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсен, ставшие известными после участия в телешоу Опры Уинфри в 1996 году, сыграли свадьбу. Одна из сестер вышла замуж, сообщил Daily Star.
Невестой стала Эбби, а ее избранником оказался ветеран американской армии и медбрат Джош Боулинг. Церемония бракосочетания прошла еще в 2021 году, но СМИ узнали о ней только недавно.
В сети распространились снимки со свадьбы. На них сестры в элегантном белом платье улыбаются и танцуют в обнимку с женихом, а также фотографируются с гостями торжества.
Девушки не стали делиться с широкой публикой воспоминаниями о свадьбе. После участия в популярном реалити-шоу на телеканале TLC в юности сестры предпочитают вести тихую жизнь.
Известно, что близнецы Хенсен живут в Миннесоте и работают там учительницами в школе. Свободное время они проводят, занимаясь хайкингом на природе, катаясь на тюбингах по снегу и заказывая мороженое.
Будучи подростками, сестры рассказывали в интервью, что хотели бы стать матерями. Несмотря на то, что девушки соединены в районе торса и делят внутренние органы, их репродуктивная система (она у близнецов одна на двоих) позволяет забеременеть.
Сестры Хенсен родились 7 марта 1990 года в Нью-Джермани, Минессота, в семье фермера. Девочки были старшими детьми в семье. Близнецы обладают разными характерами, увлечениями и вкусами. Каждая из сестер управляет половиной их общего тела. Эбби и Бриттани обе закончили университет и получили водительские права. Также девушки научились кататься на велосипеде и играть на фортепиано.