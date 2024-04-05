Писателя Михаила Веллера и основательницу кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иноагентами

Веллер, по данным ведомства, высказывался против военной спецоперации на территории Украины, призывал к «действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности», и сотрудничал с «иноагентами». А Татулова распространяла сообщения некоего иностранного агента и «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» РФ и ее армии.