Писателя Михаила Веллера и основательницу кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иноагентами

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера* и основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*. Также статус иноагента получило «Российское социалистическое движение»* (РСД).
Веллер, по данным ведомства, высказывался против военной спецоперации на территории Украины, призывал к «действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности», и сотрудничал с «иноагентами». А Татулова распространяла сообщения некоего иностранного агента и «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» РФ и ее армии.
В реестр также внесли ООО «Большая семерка»* и «Институт нейрокогнитивных исследований»*, созданные признанными иноагентами. Они не выполняли «требования закона» об иноагентах.
Татулова после массовых проверок продала «Вкусвиллу» сеть кафе «Андерсон». Незадолго до этого она покинула пост омбудсмена по защите предпринимателей.
* Михаил Веллер, Анастасия Татулова, «Российское социалистическое движение» (РСД), «Большая семерка» и «Институт нейрокогнитивных исследований» признаны Минюстом РФ иностранными агентами.