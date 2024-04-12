Умер кот Кеша. Он был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге

Умер кот Кеша, который был одним из «талисманов и хранителей» Музея Анны Ахматовой в Петербурге. Об этом говорится в соцсетях учреждения.
Кот прожил в музее 15 лет. Последние годы он сильно болел: «Прошел через серию обследований. К сожалению, результаты МРТ головного мозга были неутешительны, и спасти его не удалось».
«Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания. Не раз он становился героем статей и телесюжетов», — говорится в сообщении музея.
В прошлом году умер кот Ося — другой хранитель Музея Ахатовой. Осенью 2021 года Ося пропал. Оказалось, что неизвестная девушка забрала кота, приняв его за бездомного. Спустя неделю девушка вернула Осю в музей, после чего кота отправили на пенсию — жить с одной из сотрудниц музея.