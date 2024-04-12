Умер кот Кеша. Он был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге

В прошлом году умер кот Ося — другой хранитель Музея Ахатовой. Осенью 2021 года Ося пропал. Оказалось, что неизвестная девушка забрала кота, приняв его за бездомного. Спустя неделю девушка вернула Осю в музей, после чего кота отправили на пенсию — жить с одной из сотрудниц музея.