Умер кот Кеша. Он был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге

Сегодня в 22:43
Фото: @akhmatova.spb

Умер кот Кеша, который был одним из «талисманов и хранителей» Музея Анны Ахматовой в Петербурге. Об этом говорится в соцсетях учреждения.

Кот прожил в музее 15 лет. Последние годы он сильно болел: «Прошел через серию обследований. К сожалению, результаты МРТ головного мозга были неутешительны, и спасти его не удалось».

«Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания. Не раз он становился героем статей и телесюжетов», — говорится в сообщении музея.

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© Фото: @akhmatova.spb
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© Фото: @akhmatova.spb
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© Фото: @akhmatova.spb
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© Фото: @akhmatova.spb

В прошлом году умер кот Ося — другой хранитель Музея Ахатовой. Осенью 2021 года Ося пропал. Оказалось, что неизвестная девушка забрала кота, приняв его за бездомного. Спустя неделю девушка вернула Осю в музей, после чего кота отправили на пенсию — жить с одной из сотрудниц музея.

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