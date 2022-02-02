В Петербурге умер кот Ося — «талисман и хранитель» Музея Анны Ахматовой. Информация об этом появилась на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники сообщили, что последние месяцы Ося «провел дома на почетной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям». Кот, по мнению музейных работников, прожил «долгую и хорошую жизнь».

«Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он стал героем книги „Данный кот прописан в центре“ и спектакля „Разбудить кота“», — сказали в музее Ахматовой.

Осенью 2021 года Ося пропал. Оказалось, что неизвестная девушка забрала кота, приняв его за бездомного. Спустя неделю девушка вернула Осю в музей, после чего кота отправили на пенсию — жить с одной из сотрудниц музея.