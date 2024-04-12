35-летняя Николь Браун-Симпсон была найдена убитой в своем доме в Лос-Анджелесе летом 1994 года вместе с ее другом, официантом Рональдом Голдманом. К тому моменту она уже рассталась со своим супругом О. Джеем Симпсоном, вместе с которым была в течение 15 лет. У пары было двое детей.