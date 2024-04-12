Американская компания Lifetime выпустит документальный фильм о Николь Браун-Симпсон, убитой жене актера и футболиста О. Джея Симпсона. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Проект будет называться «Жизнь и убийтсво Николь Браун-Симпсон». Он выйдет к 30-летию гибели героини. В сериале примут участие более 50 человек, которые знали Николь, в том числе ее сестры и близкие друзья.
Релиз шоу намечался на июнь, но его дата может сдвинуться на более ранее время в связи со смертью О. Джея Симпсона. Он скончался от рака в возрасте 76 лет.
Сериал о его погибшей супруге выйдет в рамках инициативы «Остановим насилие в отношении женщин», которую запустила Lifetime. Ранее компания уже выпустила фильмы о Венди Уильямс и Джипси Роуз Бланшар. Также она планирует рассказать историю Морган Метцер в проекте «Gaslit by My Husband».
35-летняя Николь Браун-Симпсон была найдена убитой в своем доме в Лос-Анджелесе летом 1994 года вместе с ее другом, официантом Рональдом Голдманом. К тому моменту она уже рассталась со своим супругом О. Джеем Симпсоном, вместе с которым была в течение 15 лет. У пары было двое детей.
О. Джей Симпсон стал обвиняемым в деле об убийстве Николь и Рональда. Однако адвокаты мужчины сумели выстроить защиту так, что спортсмен не только избежал смертной казни, но и был оправдан. Суд обязал его выплатить 33,5 млн долларов родственникам жертв.