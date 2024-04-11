Умер О. Джей Симпсон

Актер и спортсмен также известен как фигурант резонансного уголовного дела. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун, и ее любовника Рона Голдмана. Однако адвокаты Симпсона — Роберт Шапиро, Джонни Кокрэн и Роберт Кардашян — сумели выстроить защиту так, что спортсмен не только избежал смертной казни, но и был оправдан. Суд обязал его выплатить 33,5 млн долларов родственникам жертв.