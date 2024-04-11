Умер О. Джей Симпсон — американский актер и бывший игрок Национальной футбольной лиги. Об этом сообщила его семья в аккаунте Симпсона в X.
Последние годы актер боролся с раком. Ему было 76 лет.
Джей Симпсон построил успешную карьеру в американском футболе. Стал первым игроком Национальной футбольной лиги, который пробежал за сезон более 2 тыс. выносных ярдов. В 1985 году его включили в Зал Славы профессионального американского футбола.
Симпсон был и успешным актером, сыграв в более чем десятке фильмов. Самая известная его роль — детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» (фильмы выходили с 1988-го по 1994 год).
Актер и спортсмен также известен как фигурант резонансного уголовного дела. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун, и ее любовника Рона Голдмана. Однако адвокаты Симпсона — Роберт Шапиро, Джонни Кокрэн и Роберт Кардашян — сумели выстроить защиту так, что спортсмен не только избежал смертной казни, но и был оправдан. Суд обязал его выплатить 33,5 млн долларов родственникам жертв.
Впрочем, Симпсон оказался на воле ненадолго — в 2007 году звезду обвинили в грабеже и разбое и посадили на 33 года. Актер пробыл в тюрьме до 2017 года, освободившись по УДО.