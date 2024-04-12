В Подмосковье спасли бобра, провалившегося в колодец

Сегодня в 19:49
Фото: Niklas Hamann/Unsplash

В деревне Головачево в Московской области сотрудники пожарно-спасательной части вытащили застрявшего в колодце бобра. Об этом сообщил Мособлпожспас.

Попавшее в западню животное заметили жители деревни. Самим достать крупного грызуна с двухметровой глубины у них не получилось. Тогда они вызвали спасателей.

Прибыв на место, сотрудники накинули петлю на бобра и вытащили его из коммуникационного колодца. «Какое‑то время понадобилось строителю плотин, чтобы осознать, что он на свободе», — отметили в Мособлпожспасе.

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© Мособлпожспас
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© Мособлпожспас

Когда грызун пришел в себя, спасатели убедились, что он в норме, и выпустили его в ближайшие заросли кустарника.

В начале апреля В Петербурге и Ленинградской области волонтерам удалось спасти двух потерявшихся маленьких тюленей. Одного нашли обессиленного на побережье Финского залива. Другого — в Ленобласти, к моменту обнаружения его сильно заклевали птицы.

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