В Петербурге и Ленобласти за два дня нашли двух маленьких тюленей

Сегодня в 18:01
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В Петербурге и Ленинградской области волонтерам удалось спасти двух потерявшихся маленьких тюленей. Об этом сообщил петербургский водоканал.

Одного тюлененка обнаружили на побережье Финского залива. Детеныша заметил полицейский и связался с сотрудниками Фонда друзей балтийской нерпы. В ожидании волонтеров он также охранял обессиленного малыша от птиц.

В центре оказания помощи ластоногим доставленного пациента осмотрели. У него зафиксировали истощение и заражение паразитами. Вес доставленного тюленя оказался всего 10 кг.

5 апреля специалистам привезли ещё одного питомца, детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его нашли в районе поселка Моторное с высокой температурой и воспалением, к тому моменту нерпочку сильно поклевали птицы, сейчас ветеринары залечивают его обширные раны.

В конце марта жители Ленинградской области нашли на берегу Финского залива новорожденную балтийскую нерпу. Малышке всего около 10 дней от роду, она весит 7 килограмм.

Фотограф обнаружил её одну, без мамы во время шторма. Все это время нерпа отбивалась от птиц, которые уже начали её клевать.

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