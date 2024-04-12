Обществознание уберут из школьной программы до девятого класса. Вместо него будет больше истории

Минпросвещения в феврале этого года предложило сократить количество уроков обществознания в пользу истории. Ведомство утверждало, что так «педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры». Изменения в программе не повлекут сложности при сдаче ОГЭ в 9-м классе, поскольку учебник адаптируют, обещали в министерстве.