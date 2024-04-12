Обществознание уберут из школьной программы до девятого класса. Вместо него будет больше истории

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6–8-х классов. Это следует из приказа Минпросвещения.
Сейчас на обществознание в 6–9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10–11-х классах предмету уже уделяют по два часа в неделю. Для десятиклассников изучение обществознания сократят до 1 часа в неделю, для одиннадцатиклассников оставят без изменений.
Освободившиеся в программе часы, согласно приказу министерства, займут историей. В 5–7-х классах появится история нашего края, в 8-м классе будут больше часов уделять всеобщей истории и истории России.
Минпросвещения в феврале этого года предложило сократить количество уроков обществознания в пользу истории. Ведомство утверждало, что так «педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры». Изменения в программе не повлекут сложности при сдаче ОГЭ в 9-м классе, поскольку учебник адаптируют, обещали в министерстве.
В конце марта помощник президента России Владимир Мединский заявил, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников. По его словам, необходимые материалы включат в программу по истории или школьники изучат их в старших классах.