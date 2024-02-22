Минпросвещения хочет увеличить изучение истории и убрать обществознание из программы до 9 класса

Минпросвещения РФ предложило увеличить количество уроков истории в школах и исключить обществознание из учебной программы до 9 класса. Это следует из проекта приказа на соответствующем официальном портале.

Ведомство предлагает увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8 классах и отводить на это по два часа в неделю в девятых классах. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, говорится в документе. Сейчас на программу советуют выделять 340 часов.

Изучать обществознание министерство предлагает только в девятых классах: по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях (всего34 часа). В данный момент обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов.

В обоих случаях Минпросвещения не поясняет, чем продиктованы изменения. Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее ведомство раскрыло содержание предмета труд, который вернется в школы. С пятого по седьмой класс включительно на дисциплину будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых и младших — один час.