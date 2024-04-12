Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

Создательница серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».
В своем аккаунте Роулинг опубликовала серию твитов об исследованиях педиатра Хилари Касс, на основе работ которой в Британии запретили прописывать детям и подросткам блокаторы пубертата, которые назначались желающим сменить пол.
«Над молодыми людьми проводились эксперименты, они остались бесплодными на всю жизнь и испытывали боль. Детям нанесен непоправимый вред, и тысячи людей в этом повинны, причем не только медики, но и знаменитости, беспрекословные СМИ и циничные корпорации», — прокомментировала Роулинг.
«Ждем, когда Дэн и Эмма принесут тебе публичные извинения. Уверен, ты их простишь», — написал один из подписчиков писательницы.
«Боюсь, что нет. Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — ответила Роулинг.
Ранее в своих соцсетях она раскритиковала закон о преступлениях на почве ненависти, недавно появившийся в Шотландии. Авторка «Гарри Поттера» заявила, что трансперсоны получат благодаря новому закону дополнительную защиту, тогда как биологические женщины — нет. При этом среди транслюдей есть преступники, в том числе совершавшие сексуализированное насилие, напомнила Роулинг.
Она опубликовала фотографии нескольких трансженщин, осужденных в Великобритании или попавших в скандал из‑за своего агрессивного поведения. Среди них — активистка Бет Дуглас, насильница Айла Брайсон, растлившая 10-летнюю девочку Кэти Долатовски и похитившая ребенка Эми Джордж.