Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

Ранее в своих соцсетях она раскритиковала закон о преступлениях на почве ненависти, недавно появившийся в Шотландии. Авторка «Гарри Поттера» заявила, что трансперсоны получат благодаря новому закону дополнительную защиту, тогда как биологические женщины — нет. При этом среди транслюдей есть преступники, в том числе совершавшие сексуализированное насилие, напомнила Роулинг.